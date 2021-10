Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand einer Lagerhalle löst Großeinsatz der Feuerwehr aus - schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres.

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. Oktober 2021, 18.03 Uhr, Hildener Straße, Benrath

Der Brand einer Lagerhalle im Düsseldorfer Stadtteil Benrath löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand in kurzer Zeit gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden.

Die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf erhielt am frühen Donnerstagabend die Meldung über einen Brand in einem Gewerbebetrieb an der Hildener Straße in Benrath. Aufgrund der Meldung entsendete die Leitstelle sofort die Einsatzkräfte der Feuerwachen Frankfurter Straße, Werstener Feld, Posener Straße sowie den Führungsdienst von der Hüttenstraße. Auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus Garath wurden alarmiert. Da schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wenige Minuten nach Alarmierung ein Brand im Bereich einer Lagerhalle zu erkennen war, wurde unverzüglich ein Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. In der Halle wurden auch Räucherstäbchen vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen und verbreiteten einen weihnachtlichen Geruch über die Einsatzstelle und die nähere Umgebung.

Durch die schnelle Einleitung der Löschmaßnahmen konnte der Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Bereiche des Betriebes verhindert werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die letzten der rund 50 ausgerückten Einsatzkräfte beendet. Während der Löschmaßnahmen kam es im Bereich der Hildener Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei dem Einsatz wurde keine Person verletzt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

