Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Dortmund (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr wurde die Feuerwehr in den Dorstfelder Hellweg alarmiert. Hier haben Anwohner eine Rauchentwicklung im Keller wahrgenommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Verrauchung in einem einzelnen Kellerraum des 3-geschossigen Wohngebäudes festgestellt und bestätigt werden. Sofort ging ein Trupp mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in den betroffenen Kellerraum vor. Zudem kontrollierte ein zweiter Trupp den Treppenraum und die einzelnen Wohnungen im Haus. Der Brand im Kellerraum konnte schnell gelöscht werden. Die Entrauchung des betroffenen Bereiches gestaltete sich aufwendig, da keine Fensteröffnungen vorhanden waren. Mehrere Mieter wurden durch den eingetroffenen Rettungsdienst gesichtet, wurden aber nicht in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren 16 Feuerwehrkräfte der FW 5 (Marten) und der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) sowie zwei Kollegen des Rettungsdienstes der Stadt Dortmund.

