Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Ein Verletzter nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Dortmund (ots)

Gegen 17:40 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Verkehrsunfall zwischem einer Straßenbahn und einem PKW auf dem Wickeder Hellweg alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst stellte sich heraus, dass ein PKW quer vor einer Straßenbahn stand und in dem Fahrzeug eine Person eingeschlossen war. Diese Person wurde schon durch einen zufällig vorbeikommenden Rettungswagen aus dem Kreis Unna betreut.

In der Straßenbahn wurden durch den Zusammenstoß keine Personen verletzt, so dass sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Person im PKW beschränken konnten. Diese Person klagte im Verlauf des Einsatzes über Schmerzen im Rückenbereich so dass sich der Notartzt entschied, durch die Feuerwehr das Dach abtrennen zu lassen, um die Person möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. Im Anschluss an diese Maßnahme wurde die Person durch den Rettungsdienst Dortmund in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert.

Parallel zu den rettungsdienstlichen Maßnahmen wurde durch die Feuerwehr der Brandschutz sichergestellt und die Batterien der deformierten Fahrzeuge abgeklemmt. Die Sicherung gegen den fließenden Verkehr wurde durch die Polizei übernommen.

Warum es zu diesem Unfall kam, wird nun durch die Polizei zu ermittelt.

Am Einsatz waren insgesamt 20 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) der Feuerwache 6 (Scharnhorst) und sowie Kräfte des Rettungsdienstes der Stadt Dortmund und des Kreises Unna beteiligt.

