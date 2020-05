Feuerwehr Bochum

FW-BO: PKW brennt in einer Werkstatt

Bochum (ots)

Am heutigen Mittwochabend wurde die Feuerwehr Bochum gegen 22 Uhr zu einer Werkstatt in Riemke gerufen. Der Besitzer selbst vernahm ein Knall und nahm eine Rauchentwicklung wahr. Es brannte aus ungeklärter Ursache ein PKW in einer Werkstatt. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Eingesetzt waren 22 Kräfte der Berufsfeuerwehr der Stadt Bochum. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

