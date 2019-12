Feuerwehr Bochum

FW-BO: Besatzung des Feuerwehr-Weihnachtsmarktstandes befreit Kleinkind aus Rolltreppe

Bochum (ots)

Glückliches Ende eines Einsatzes der Feuerwehr Weihnachtsmarkthütte am Montag. Ein Kleinkind konnte schnell aus einer Rolltreppe befreit werden.

Am späten Montagnachmittag um 18.35 Uhr geriet ein Kleinkind mit dem Fuß in eine Rolltreppe im 1. Obergeschoss eines Kaufhauses an der Kortumstraße. Das Kleine Mädchen konnte sich nicht eigenständig aus seiner Lage befreien, also alarmierten Mitarbeiter des Kaufhauses umgehend die Feuerwehr.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Innenstadtwache und der Hauptfeuerwache sowie die Besatzung der Feuerwehr-Weihnachtsmarkthütte auf der Huestraße Ecke Kortumstraße alarmiert. Die Besatzung der Hütte, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altenbochum, erreichten das Kaufhaus nur wenige Augenblicke später. Dort stellte sich glücklicherweise heraus, dass das Kind lediglich mit dem Gummistiefel im Treppeneinlauf am Fuß der Rolltreppe eingeklemmt war. Mit einer Schere konnte der Stiefel aufgeschnitten und das Kind befreit werden. Es wurde augenscheinlich unverletzt dem Rettungsdienst übergeben. Sicherheitshalber wurden Mutter und Tochter zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

