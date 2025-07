POL-E: Essen: Unbekannte entwenden mehrere Kanister Öl von Tankstelle - Fotofahndung

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Am Montagabend (14. Juli) schoss ein 57-jähriger Tatverdächtiger auf einen 37-jährigen Essener, der sich zu dem Zeitpunkt an dem Fenster eines Wohnhauses an der Siemensstraße aufhielt. Der Tatverdächtige verfehlte den 37-Jährigen und flüchtete nach der Tat in einem grauen ...

