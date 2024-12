Polizei Essen

POL-E: Essen: 61-Jähriger weicht Lieferwagen aus und stürzt in Gebüsch - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45356 E.-Vogelheim: Am Samstagabend (14. Dezember) kam es auf der Vogelheimer Straße in Höhe der Walkmühlenstraße zu einem gefährlichen Fahrmanöver eines unbekannten Lieferwagenfahrers. Ein 61-jähriger Essener wich mit seinem Pedelec aus und verletzte sich bei einem Sturz in ein Gebüsch. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 18:50 Uhr wollte der 61-Jährige mit seinem Fahrrad an einer Verkehrsinsel die Straße überqueren, als ein Lieferwagen auf der Vogelheimer Straße in Fahrtrichtung Sulterkamp unterwegs war. Um an verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren, nutzte der unbekannte Fahrer die Gegenfahrbahn und fuhr dabei vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Um eine Kollision zu verhindern wich der Radfahrer aus und stürzte dabei in ein Gebüsch. Durch den Sturz wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer fuhr mit seinem Lieferwagen weiter in Richtung Sulterkamp.

Die Polizei Essen bittet um Hinweise von Zeugen: Wenn Sie den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Lieferwagen oder dessen Fahrer machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /RB

