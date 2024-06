POL-E: Essen: 68-jähriger Radfahrer stirbt an den Folgen eines Verkehrsunfalls

Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel: Heute Morgen (3. Juni) flüchtete ein 41-jähriger Motorradfahrer vor der Polizei und verunfallte letztendlich an einer Verkehrsinsel an der Schwanenkampstraße / Ottilienstraße. Der Fahrer wurde schwerverletzt. Gegen 0:35 Uhr fuhr der Essener auf seinem Motorrad (KTM) auf der Schederhofstraße in Fahrtrichtung ...

