POL-E: Essen: 36-jähriger mit Stichwaffe verletzt - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45478 MH.-Speldorf: Am Freitagnachmittag (31. Mai, gegen 13:30) stießen an der Duisburger Straße/Heerstraße zwei PKW zusammen, dabei wurde ein 84-jähriger Mann schwer verletzt. Ein 30-jähriger Mülheimer befuhr mit seinem schwarzen Fiat 500 die Duisburger Straße in Fahrtrichtung Ruhr. An der Kreuzung Heerstraße stieß er mit dem schwarzen Nissan ...

