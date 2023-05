POL-E: Mülheim an der Ruhr: 34-Jähriger muss ins Gewahrsam, nachdem er Nachbarn bedroht und Auto beschädigt haben soll

Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel/45147 E.-Frohnhausen: Am Freitagabend (19. Mai) kam es auf der Jägerstraße im Westviertel und auf der Kämpenstraße in Frohnhausen zu Bränden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Gegen 23 Uhr wurde die Polizei zur Jägerstraße gerufen. Vor einem Mehrfamilienhaus in Höhe der ...

