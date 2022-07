POL-E: Essen: Zwei Schwerverletzte nach Kollision im Baustellenbereich

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Vergangenen Mittwoch (20. Juli) stürzte ein Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung auf einem Waldweg zwischen Beckmannsbusch und Norbertstraße. Es bot sich eine Frau an, das hochwertige Fahrrad des Mannes an sich zu nehmen und es für die Dauer seines Krankenhausaufenthalts in ihrem Keller zu lagern. Der 47-Jährige wurde anschließend ...

mehr