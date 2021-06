Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Streit an der Zentralhaltestelle eskaliert - Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt I:

Ein Streit eskalierte in der Nacht von Freitag auf Samstag (12. Juni) an der Mülheimer Zentralhaltestelle. Die Polizei nahm einen Verdächtigen vorläufig fest. Gegen 4:30 Uhr gerieten mehrere alkoholisierte Männer auf der Friedrich-Ebert-Straße aneinander. Ein Eritreer schlug einem 47-jährigen Landsmann vor den Kopf, so dass dieser ungebremst auf den Boden fiel und sein Bewusstsein verlor. Glücklicherweise war eine Mülheimer Streife in unmittelbarer Nähe, da die Umgebung für die Polizei sowieso im Blickpunkt steht. Eine Polizistin leistete Erste Hilfe und legte den schwerverletzten Mann in die Seitenlage. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Behandlung und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär blieb. Der 34 Jahre alte Schläger rannte davon. Ein Polizist eilte ihm hinterher. Auf der Straße "Löhberg" holte der Beamte den Geflüchteten ein und nahm ihn vorläufig fest. Der Festgenommene hatte mehrere Gramm einer bräunlichen Substanz dabei. Vermutlich handelt es sich hierbei um Heroin. Für ihn ging es in das Polizeigewahrsam. Der Schwerverletzte befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Das Polizeipräsidium richtete eine Mordkommission ein. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell