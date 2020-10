Polizei Essen

POL-E: Essen: Kriminelles Trio erpresst Bargeld - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel:

Ein kriminelles Trio erpresste Donnerstagabend (8. Oktober), im Essener Westviertel, Bargeld.

Gegen 19 Uhr war ein 32-Jähriger auf der Fahrradtrasse, in Höhe eines Möbelhauses an der Hans-Böckler-Straße, unterwegs. Den Essener sprachen drei unbekannte Männer an. Mit vorgezeigten Messern schüchterten sie ihn ein und forderten von ihm die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem der Überfallene ihnen sein Bargeld gab, flüchteten die Räuber in Richtung Universität.

Der Essener Polizei liegen zurzeit die folgenden Personenbeschreibungen der Flüchtigen vor:

Ein Täter soll Westeuropäer, 1,90 Meter groß und schlank sein. Er hat zirka 15 cm lange, blonde Locken. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und einer Jogginghose. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte ein Springmesser dabei.

Der zweite Täter war ebenfalls mit einem Springmesser bewaffnet. Er ist zirka 1,80 Meter groß, hat dunkle schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Es soll sich um einen Südländer/Nordafrikaner gehandelt haben.

Eine Beschreibung des dritten Täters ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

