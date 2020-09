Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher machen große Beute in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45359 E.-Schönebeck: Die längere Abwesenheit einer Seniorin nutzten Einbrecher in den letzten Tagen, um in ihrem Einfamilienhaus in der Kalkstraße große Beute zu machen.

Der oder die unbekannte(n) Täter hebelten die Hintertür zum Haus auf, durchwühlten sämtliche Räume und wurden dabei auch fündig. Sie brachen einen Tresor auf und stahlen eine fünfstellige Bargeldsumme sowie ein Sparbuch. Zeugen, die in den vergangenen Tagen Auffälliges in der Kalkstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 32 unter der 0201/829-0 zu melden./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell