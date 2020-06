Polizei Essen

POL-E: Essen: 16-Jähriger von Jugendlichen überfallen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Nord: Ein 16-Jähriger wurde am Freitag, 26. Juni, auf dem Parkplatz der Zeche Carl an der Wilhelm-Nieswandt-Allee von unbekannten Jugendlichen überfallen. Am frühen Nachmittag ging der 16-Jährige dort mit einer 15-Jährigen spazieren, als ihnen aus Richtung der dortigen Fußgängerbrücke auf dem Parkplatz mehrere Jugendliche entgegen kamen. Einer der Jugendlichen lockte den 16-Jährigen hinter eine Mauer, wo er von einer weiteren Person von hinten angegriffen und nach unten gedrückt wurde. Währenddessen durchsuchte einer der Angreifer die Tasche des 16-Jährigen und entwendete Bargeld. Anschließend flohen die Unbekannten in Richtung Allee-Center. Der Täter, der das Geld aus der Tasche nahm, ist etwa 17 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Mütze der Marke "Nike", einen roten Pullover und schwarze Jeans mit orangenen Streifen. Die Jugendlichen sollen alle "südländisch" ausgesehen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw

