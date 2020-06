Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Autoknacker "knackt" ein

Essen (ots)

45136 E-Bergerhausen: Ein mutmaßlicher Autoknacker knackte in der Nacht von Donnerstag (18. Juni) auf Freitag (19. Juni) in einem Pkw in Bergerhausen ein. Offenbar hatte es ein 25 Jahre alter Mann auf Beute aus einem Opel Adam abgesehen, der auf der Ruhrallee parkte. Die 24-jährige Halterin stellte den Pkw am Vorabend nach eigenen Angaben verschlossen ab. Als sie am nächsten Morgen, gegen 8:30 Uhr, zu ihrem Wagen zurückkehrte, war sie mehr als nur perplex. Ein fremder Mann lag zugedeckt im Auto unter einer Malerplane. Die junge Frau verständigte sofort die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und schrieben eine Anzeige. Wie er in das Fahrzeug kam, ist noch unklar. Ob der Verdächtige tatsächlich etwas stehlen wollte oder dringend eine Schlafstätte brauchte, ist im Moment noch sein Geheimnis. / MUe.

