Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Einbrecher

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45219 E-Kettwig: Die Essener Polizei fahndet mit Foto nach einem mutmaßlichen Einbrecher, der in der Nacht vom 16. auf den 17.Dezember 2019, im Essener Stadtteil Kettwig, Beute machte. Die abgebildete Person steht unter Tatverdacht, in einem Getränkemarkt auf der Heiligenhauser Straße eingebrochen zu sein. Mit hochprozentigem Alkohol flüchtete der Gesuchte in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Peron oder zu deren momentanen Aufenthaltsort machen können. Hinweise bitte an die Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell