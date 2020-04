Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 16-Jähriger stellt sich nach Unfallflucht der Polizei und leistet dann Widerstand

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Am Montagabend, 20. April, gegen 21.45 Uhr, leistete ein 16-Jähriger auf die Polizeiwache an der Von-Bock-Straße Widerstand, nachdem er dort mit seiner Mutter erschienen war, um Angaben zu einer Unfallflucht zu machen. Zuvor hatte sich am selben Tag gegen 11.40 Uhr auf der Straße Lepkesfeld in Oberhausen eine Unfallflucht ereignet. Dort kollidierte der Fahrer eines grauen Opel Astras mit einem geparkten Pkw und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtigen Autos ablesen. Dieses ist auf eine 38-jährige Mülheimerin zugelassen. Sie gab der Polizei gegenüber an, nicht mit dem Wagen gefahren zu sein und vermutete, dass ihr 16-jähriger Sohn das Auto benutzt haben könnte. Nachdem ihr Sohn am Abend zurückgekehrt war, suchte die 38-Jährige zusammen mit dem 16-Jährigen die Polizeiwache an der Von-Bock-Straße in Mülheim auf. Der 16-Jährige gab zu, mit dem Auto gefahren zu sein, leugnet allerdings die Beteiligung an dem Verkehrsunfall in Oberhausen. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der 16-Jährige aggressiv gegenüber den Beamten und beleidigte und bedrohte diese. Außerdem griff er in Richtung der Dienstwaffe eines Polizisten und in Richtung des Einsatzmehrzweckstockes einer Polizistin. Daraufhin wurde der 16-Jährige gefesselt. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Da der Verdacht bestand, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, sowie weiterer Verkehrsdelikte ermittelt. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geschrieben. /bw

