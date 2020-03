Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Betrüger schließen Handyverträge mit falschen Daten ab - 34-Jährige vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45473 Mh.-Altstadt: Ein Kiosk-Betreiber alarmierte am Dienstag, 24. März, die Polizei, weil drei Personen in seinem Kiosk an der Aktienstraße Pakete abholen wollten, die an den Kiosk adressiert waren. In den Paketen waren Handys sowie die dazugehörigen Mobilfunkverträge, abgeschlossen auf den Kiosk. Außerdem wiesen die Drei sich mit offenbar gefälschten Ausweisen aus. Als der 29-jährige Kiosk-Betreiber die Pakete nicht herausgeben wollte, boten die Tatverdächtigen ihm Geld. Der Mülheimer erkannte, dass hier offenbar ein Betrug im Gange war und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, konnte einer der Verdächtigen über die Aktienstraße fliehen. Die anderen beiden, eine 34-jährige Frau und ihr 15-jähriger Sohn, wurden mit zur Polizeiwache genommen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Warenbetrugs und der Urkundenfälschung ermittelt. Die 34-Jährige ist bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten und wurde vorläufig festgenommen. /bw

