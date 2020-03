Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Polizeibeamter betrügt Senior - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen: Ein 77-Jähriger aus Heidhausen erhielt am Sonntag, 8. März, gegen 13 Uhr, einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Polizist ausgab. Der Unbekannte sagte, dass zuvor in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden und man bei ihnen einen Zettel mit dem Namen und der Adresse des 77-Jährigen gefunden hätte. Deshalb solle der Senior seine Wertsachen vorsichthalber der Polizei übergeben. Außerdem solle er die Türen verschließen und niemanden ins Haus lassen. Bei einem weiteren Anruf kündigte der Anrufer an, dass ein Kollege die Wertgegenstände am Folgetag abholen und zur Bank bringen würde, wo sie für den Senior und seine Frau verwahrt werden würden. Noch am Sonntagabend klingelte dann ein unbekannter Mann an der Haustür des 77-Jährigen und ließ sich die Wertgegenstände aushändigen. Dann stieg der Mann in ein Auto und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Unbekannte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,76 Meter groß und von stabiler Statur. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug eine helle Hose und ansonsten dunkle Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die am Sonntagabend, im Bereich der Straßen Landwehr, Bremerstraße oder Heidhauser Straße Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

Außerdem warnt die Polizei vor derartigen Betrugsmaschen. Kriminelle Anrufer sind dreist und skrupellos. Sie nutzen die Angst der Menschen vor Einbrechern oder Betrügern aus, geben sich als Polizisten aus und bringen die meist älteren Menschen dann um ihr Erspartes. Deshalb: Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre Vermögensverhältnisse! Hinterfragen Sie verdächtige Anrufe und legen Sie im Zweifel auf! Die Polizei ruft nicht mit der Telefonnummer 110 an und nimmt auch keine Wertgegenstände in Verwahrung. Sprechen Sie auch mit Ihren Freunden und Verwandten über die Maschen der Kriminellen! /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell