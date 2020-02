Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45478 Mh.-Speldorf: Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 31. Januar, auf Samstag, 1 Februar, an der Weseler Straße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Gegen 2.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er an einer Mauer, nahe des Kreisverkehrs an der Ruhrorter Straße, den aufgesprengten Automaten entdeckt hatte. Polizisten konnten in dem Automaten noch mehrere Zigarettenschachteln sowie Bargeld feststellen. Welche Beute die Täter machen konnten, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 35 zu melden. /bw

