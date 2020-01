Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift Frau am S-Bahnhof Frohnhausen an - 1. Folgemeldung - Polizei nimmt mutmaßlichen Sexualtäter fest

Essen (ots)

45144 E.- Frohnhausen: Donnerstagmorgen, 17. Oktober, griff ein unbekannter Mann gegen 8:45 Uhr an der Onckenstraße, unmittelbar am S-Bahnhof Frohnhausen, eine Fußgängerin an. Wir berichteten am 18.10.2019. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4408274

Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnte ein 26-Jähriger identifiziert und ein Haftbefehl angeregt werden. Am Freitag (10. Januar) folgte die Festnahme des Mannes, der polizeilich bereits in Erscheinung getreten ist. Das Amtsgericht ordnete den Vollzug des Haftbefehls an./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell