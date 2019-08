Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall und sucht Zeugen

Essen (ots)

45139 E.-Ostviertel: Auf der Frillendorfer Straße kam es am Dienstagvormittag (20. August) gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Kia Sorento war auf der Frillendorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als das Auto plötzlich von der Fahrbahn nach rechts abgekommen sei und gegen einen geparkten Opel Meriva stieß. Der 56-jährige Halter des Opels Meriva hörte einen lauten Knall, eilte zum Unfallort und begutachtete den Schaden seines Fahrzeuges. Er informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wartete der Kia-Besitzer (38) an seinem Fahrzeug. Die angebliche 31-jährige Fahrerin war nicht am Unfallort. Laut Aussage des Besitzers sei diese mit dem Taxi unterwegs, um ihren Führerschein aus Essen-Horst zu holen. Der 38-Jährige selbst ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtete haben und Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

