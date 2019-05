Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei - Kripo ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung - möglicher Tatbeteiligter verunfallt kurze Zeit später

Essen (ots)

45327 E-Stoppenberg: Die Einsatzleitstelle der Polizei erhielt gestern Abend (23. Mai) gegen 21:15 Uhr Hinweise auf ein Körperverletzungsdelikt in einer Kleingartenanlage an der Feldmarkstraße. Die eintreffenden Beamten trafen in einer Parzelle neben einigen Zeugen auf einen lebensgefährlich verletzten 70-jährigen Essener. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gaben die Zeugen an, dass es zunächst zu einer verbalen und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Dabei wurde ein 70 Jahre alter Essener lebensgefährlich verletzt. Einer der möglichen Beteiligten, ein 43-jähriger Gelsenkirchener, floh daraufhin vom Tatort. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Essener in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch behandelt wird. Gegen 21:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Gelsenkirchener Straße in Höhe der Einmündung Fritz-Schupp-Allee. Dabei geriet der 43-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurden Auto und Mauer stark beschädigt. Im Fahrzeug öffneten sich die Airbags, die Mauer wurde durchbrochen. Der Gelsenkirchener wurde durch Rettungskräfte in ein Essener Krankenhaus gebracht, wo er verblieb. Möglicherweise war der Mann alkoholisiert, Aufschluss dazu soll eine Blutprobe ergeben. Er wurde ebenfalls von Rettungskräften in ein Essener Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Tathergang und zur Tatbeteiligung dauern an. (ChWi)

