Polizei Essen

POL-E: Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Falschgeld-Betrüger - Fotos

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Falschgeld-Betrüger. Der abgebildete Mann wird verdächtigt, am 12. Januar 2019 gegen 17.15 Uhr, an der Theke eines Kiosks an der Kahrstraße Ware im Wert von zehn Euro gekauft zu haben.

Er bezahlte mit einem 50-Euro-Schein und erhielt 40 Euro Wechselgeld. Danach entfernte sich der Mann in Richtung Alfredstraße. Erst jetzt bemerkte die Kiosk-Mitarbeiterin, dass sie Falschgeld von dem Mann erhalten hatte.

Der Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat ein sehr dünnes Gesicht und ein Piercing an der Unterlippe. Am Tattag hatte er einen Dreitagebart an der Oberlippe und trug eine schwarze Schirmmütze, eine schwarze, dicke Daunenjacke, ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans und schwarze Sportschuhe. Das Amtsgericht Essen hat nun die Veröffentlichung der Fahndungsfotos angeordnet. Hinweise zu dem abgebildeten Mann nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

