Polizei Essen

POL-E: Essen: Tatverdächtiger nach versuchtem Raub am Bismarckplatz gesucht

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Nach einem versuchten Raub am Dienstag, 14. Mai, auf dem Bismarckplatz sucht die Polizei nach dem flüchtigen Täter.

Gegen 2.30 Uhr wurde hier ein 26-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Überfallene wollte vor dem Gebäude, in dem sich auch eine Außenstelle einer Bank befindet, eine Zigarette rauchen, als der Unbekannte auf ihn zukam. Der Täter forderte den Schlüssel des Gebäudes. Als der 26-Jährige sich weigerte, holte der Unbekannte ein Messer hervor und versuchte in Richtung des Oberkörpers des Wachmanns zu stechen. Dieser konnte das Messer abwehren und zog sich dabei eine Schnittverletzung an der rechten Hand zu.

Der Unbekannte floh daraufhin in Richtung Hauptbahnhof. Er ist etwa 20 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er trug einen roten Kapuzenpulli, eine dunkelblaue oder schwarze Jogginghose und rote Schuhe. Außerdem hat er ein Nasenpiercing. Der Räuber sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





