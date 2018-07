Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Einbruch in Schuppen

In der Zeit von Freitag, 06. Juli 2018, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 08. Juli 2018, 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Schuppen an der Holdorfer Straße ein. Aus dem Schuppen wurden zwei verschlossene Pedelec (Prophete) entwendet. Außerdem wurde aus einem Tank etwa 70 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 06. Juli 2018, 19.30 Uhr, bis zum 08. Juli 2018, 15.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Dornenweg ein. Das Innere der Wohnung wurde zwar nach Wertgegenständen durchsucht, entwendet wurde allerdings offensichtlich nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 08. Juli 2018 stieß der bislang unbekannte Fahrer eines BMX-Fahrrades auf dem Parkplatz der Volksbank, Falkenrotter Straße, gegen einen dort geparkten Pkw, BMW, einer 19-jährigen Vechtaerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Der Fahrradfahrer soll etwa 30 Jahre alt sein und eine blaue Jeans sowie eine schwarze Weste getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 08. Juli 2018 wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem VW Touareg, nichtdeutsches Kennzeichen, auf dem Parkplatz des Rasthofes Oldenburger Münsterland, Harmer Straße, rückwärts ausparken. Dabei stieß der Unbekannte gegen einen schräg neben ihm stehenden Pkw, Daimler. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

