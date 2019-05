Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkehrsunfall endet mit schwer verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Am Donnerstagmorgen (2. Mai) gegen 5.30 Uhr kam es auf der Kreuzung Grendtor/Henglerstraße/Kurt-Schumacher-Brücke zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der 48-jährige Radfahrer verletzte sich schwer. Ein 41-jähriger Daimler-Fahrer wollte an der Kreuzung von der Kurt-Schumacher-Brücke nach links auf die Henglerstraße abbiegen. Im Bereich der dortigen Fußgängerampel knallte plötzlich der Radfahrer auf die Motorhaube seines Fahrzeuges. Der 48-Jährige überquerte vermutlich die Straße an der Fußgängerampel. Der Radfahrer verletzte sich schwer, musste durch Rettungskräfte erstversorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Genaue Hinweise zur Sichtbarkeit des Radfahrers, sowie zu den genauen Unfallort, nimmt die Polizei ebenfalls unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

