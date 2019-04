Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d.Ruhr: Erheblicher Schaden nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45470 MH.-Menden-Holthausen: Der 76-jährige Autobesitzer stellte am Dienstagmorgen (2. April) gegen 11 Uhr erhebliche Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Dieses wurde über Nacht am Straßenrand der Stiftstraße abgestellt. Am Montagabend, 1. April gegen 18 Uhr, parkte der Mülheimer seinen silbernen Peugeot 307 an der Stiftstraße, Nähe der Kreuzung Höhenweg, ab. Als er am darauffolgenden Tag sein Fahrzeug sah, stellte er erhebliche Beschädigungen an der linken Seite seines Peugeots fest. Daraufhin suchte er das Mülheimer Verkehrskommissariat auf und stellte Strafanzeige. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem Zeitraum zwischen dem 1. April, 18 Uhr und dem 2. April, 11 Uhr, einen Unfall beobachteten oder laute Knallgeräusche wahrnahmen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 4 unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell