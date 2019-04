Polizei Essen

POL-E: Essen: Unfallzeugen gesucht - Radfahrer stürzt wegen anfahrendem PKW

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Am Montagnachmittag (01.04.19, 16:50 Uhr) kam es auf der Ruhrtalstraße in Höhe Güterstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern (22 und 24 Jahre) und einem PKW.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die beiden Radfahrer waren auf der Ruhrtalstraße in Richtung Kettwig unterwegs. In Höhe Güterstraße soll ein Wagen vom rechten Fahrbahnrand sehr schnell angefahren sein. Einer der Radfahrer musste deshalb so stark abbremsen, dass er stürzte und sich dabei Verletzungen am rechten Knie zuzog. Der andere Radfahrer blieb nach eigenen Aussagen unverletzt, gab jedoch an, der Autofahrer habe sein Bein leicht touchiert.

Das flüchtige Auto soll mit hoher Wahrscheinlichkeit dunkel sein. Eine Zeugin will sich an folgende Teile des Kennzeichens erinnern: E-AS ?8?8.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum flüchtigen PKW machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

