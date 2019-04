Polizei Essen

POL-E: Essen: 25-jährige Fußgängerin von Radfahrer angefahren -Radfahrer flüchtig -Zeugen und Ersthelfer gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Schönebeck: Am Montagmorgen (1. April) gegen 7.30 Uhr wurde eine 25-jährige Fußgängerin kurz vorm Einsteigen in den Bus an der Haltestelle "Borbeck Süd Bahnhof", Altendorfer Straße, von einem Radfahrer angefahren und verletzt. Die Fußgängerin wartete an der Haltestelle auf den Linienbus 186, der in Fahrtrichtung Borbeck/Fliegenbusch fährt. Plötzlich wurde sie von einem Radfahrer angefahren. Durch den Zusammenstoß stürzte die Essenerin zu Boden und verletzte sich leicht am Arm. Der Radfahrer kam aus Richtung "Fliegenbusch" und fuhr auch nach dem Unfall unbeirrt weiter Richtung Altendorf. Ein Mann half der 25-Jährigen wieder aufzustehen und bot ihr an einen RTW zu verständigen. Die Polizei bittet den hilfsbereiten Mann namens "Peter" sich bei der Polizei als Zeuge zu melden. Zusätzlich sucht das Verkehrskommissariat 3 nach weiteren Zeugen, die das Unfallgeschehen mitbekommen haben oder Hinweise zu dem Radfahrer geben können. Der Radfahrer hat hellblonde Haare, trug eine Jeans und war ohne Fahrradhelm unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

