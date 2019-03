Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei fahndet nach verdächtigem Fahrzeug - 2. Fortschreibung

Essen (ots)

45127 E.-Innenstadt: Seit 9:50 Uhr fahndete die Polizei nach einem verdächtigen Fahrzeug (grauer Opel Astra), dessen Fahrer aufgrund seiner verdächtigen Fahrweise aufgefallen ist. Viele Anrufer berichteten der Leitstelle, dass der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone der Essener Innenstadt gefahren sei. Glücklicherweise kam es nach derzeitigem Kenntnisstand hierbei zu keinen Verletzten. Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften in der Innenstadt im Einsatz. Gegen 10:51 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei und meldete das verdächtige Fahrzeug geparkt in einer Parkbucht an der Steeler Straße. Die im Fahrzeug befindliche Person konnte durch Spezialkräfte festgenommen werden. Wir berichteten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Mann, der aus Tadschikistan stammt. Er ist wohnhaft in Essen. Bislang sind seine Motivation und die Hintergründe der Tat unklar. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt und wird kriminaltechnisch auf Hinweise untersucht. Sprengmittel u.a. konnten nicht festgestellt werden. Der Tatverdächtige ist bereits wegen verschiedener Delikte polizeilich bekannt. In welcher Absicht der Täter handelte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird geprüft, ob er überhaupt fahrtüchtig war. (SyC / ChWi)

