Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Eine Festnahme

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Am Dienstag, den 27. März gegen 20:50 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Personen versucht, in ein Haus an der Werdener Straße einzubrechen. Am Abend fiel einer aufmerksamen Anwohnerin auf, wie sich zwei Männer augenscheinlich an einem Fenster zu schaffen machten. Einer der beiden Tatverdächtigen versuchte ein Fenster aufzuhebeln, während der andere die Umgebung beobachtete. Sobald sich Passanten näherten, warnte der beobachtende Unbekannte seinen Komplizen. Während die alarmierte Nachbarin den Tathergang beobachtete, informierte sie die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die mutmaßlichen Täter in Richtung eines Parkplatzes. Dort hatte sich zuvor eine weitere Streife positioniert und konnte einen der flüchtigen Täter abfangen und festnehmen. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen vor Ort, konnten deutliche Einbruchsspuren festgestellt werden. Zeugen, die die Tatverdächtigen beobachtet haben, insbesondere wohin sich der noch Flüchtige begeben hat, werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. / AL

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell