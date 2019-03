Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht Zeugen nach gestrigem Verkehrsunfall am St-Vincenz-Krankenhaus - verunfallte Fußgängerin nicht auffindbar

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg:

Gestern Nachmittag (27.03., 17:30 Uhr) kam es auf der Essener Straße in Höhe der Von-Bergmann-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Auto angefahren wurde.

Ein 39-jähriger Mann war mit seinem weißen Audi A6 auf der Essener Straße in Richtung Gelsenkirchen unterwegs. Vor der roten Ampel in Höhe Von-Bergmann-Straße blieb er stehen, genau wie kurze Zeit später eine Straßenbahn links neben ihm. Als die Ampel für den 39-jährigen Autofahrer grünes Licht anzeigte, fuhr dieser an. Im selben Moment lief ihm eine Fußgängerin, die aus Richtung der Straßenbahn kam, vors Auto. Die Frau stieß mit dem Auto zusammen und fiel auf die Motorhaube. Der 39-jährige Autofahrer und die Straßenbahnfahrerin stiegen aus, um der Frau zu Hilfe zu eilen. Weil offenbar keine Verletzungen vorlagen, räumte der Autofahrer zunächst die Fahrbahn und stellte seinen Wagen am Fahrbahnrand ab. Als er ausstieg, war die Passantin verschwunden, nach ihr wird jetzt gesucht.

Die Frau soll etwa 60 Jahre alt, 160 cm groß und grauhaarig sein. Zum Unfallzeitpunkt trug sie eine rote Jacke und eine Handtasche. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fußgängerin machen können, sich unter 0201/829-0 zu melden./ SyC

