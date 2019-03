Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - nach einem Sprung aus circa 6 Meter Höhe

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen: Gestern Vormittag (14.03. gegen 11 Uhr) hat die Polizei in der Straße Schlusenkamp zwei Einbrecher festgenommen. Die beiden 31- und 37-jährigen Männer hatten ein Fenster auf der Gartenseite eingeschlagen und sich so Zugang zum Haus verschafft. Ein Nachbar hatte sich über die Geräusche aus dem Haus gewundert und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen ein, während die Einbrecher gerade das Obergeschoss durchwühlten. Als einzige Möglichkeit zu flüchten, sahen die Täter offenbar die Fenster im Dachgeschoss. Den 37-jährigen Mann konnten die Beamten noch vom Fenstersims ziehen, sein Komplize sprang aus einem etwa 6 Meter hohen Fenster in den Garten und floh. Er konnte aber kurze Zeit später von den Polizisten gestellt werden.

Die Einbrecher wurden festgenommen, sie hatten eine erhebliche Menge Schmuck bei sich. Einer der Männer ist bereits wegen ähnlicher Straftaten polizeibekannt. Beide Männer wurden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen sie erließ. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft./ SyC

