Polizei Essen

POL-E: Essen: Einsatz-Leitstelle der Polizei lobt vorbildlichen Notruf einer 6-Jährigen

Essen (ots)

45276 E.-Freisenbruch: Am gestrigen Donnerstag (14.03) ging gegen 18:30 Uhr der Notruf einer 6-jährigen Steelerin in der Leitstelle der Polizei ein. Das Mädchen meldete: "Hier ist ein Mann, der haut meinen Papa. Er sagt "Halt die Klappe" und er tretet ihn. Wir sind beim REWE, Bochumer Landstraße." Die Leitstelle lobte, der Notruf sei kurz und bündig, aber dennoch sehr professionell gewesen - was leider nicht immer der Fall ist.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 44-jährige Vater des Mädchens mit seinem Auto auf dem Parkplatz einparken wollte, ihm aber der Wagen eines 26jährigen dabei im Weg stand. Weil der Mann sich weigerte Platz zu machen, war es zum handfesten Streit zwischen den beiden Autofahrern gekommen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 33 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

In dem Zusammenhang wird noch mal drauf hingewiesen, welche Informationen in einen Notruf gehören: Wer ruft an? Wo ist was geschehen? Wie viele Menschen sind betroffen/ verletzt? Nach der Meldung dieser Informationen sollten die Anrufer nicht auflegen, sondern auf eventuelle Rückfragen der Leitstelle warten./ SyC

