Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall - Zwei Verletzte

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Dienstagabend (26. Februar) gegen 19.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Segerothstraße, Ecke Reckhammerweg. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 29-Jährige fuhr mit ihrem blauen Chevrolet die Bottroper Straße in Richtung Essener Innenstadt. An der Kreuzung wollte sie links in den Reckhammerweg abbiegen.

Zeitgleich befuhr eine Seat-Ibiza-Fahrerin (22) die Segerothstraße in Richtung Bottroper Straße. Im Kreuzungsbereich befand sich plötzlich der abbiegende Chevrolet. Beide Frauen konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge gegen ein dortiges Verkehrsschild und den Bordstein geschleudert.

Die 22-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

