POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Sie sind weiter unterwegs und geben nicht auf - Trickdiebe und Betrüger!

Essen/Mülheim an der Ruhr: Sie sind weiter unterwegs und geben nicht auf - Trickdiebe und Betrüger!

Essen/Mülheim an der Ruhr: Sie sind weiter unterwegs und geben nicht auf - Trickdiebe und Betrüger!

45117 E.-Stadtgebiet/45468 MH.-Stadtgebiet: Sie wollen nicht aufgeben und werden es aller Voraussicht nach auch nicht tun. Trickdiebe und Betrüger sind weiterhin auf der Suche nach Menschen, die sie um ihr Hab und Gut bringen können, damit sie sich selbst bereichern können.

Am gestrigen Dienstag (26. Februar) klingelten die Telefone in Essen und Mülheim abermals heiß. Falsche Polizisten riefen in der Zeit von 11:00 bis 19:30 Uhr offenbar zielgerichtet ältere Menschen an. Sie schilderten unterschiedliche Gefahrensituationen und versuchten so, von den Angerufenen Informationen über ihr Vermögen und ihre Kontodaten herauszukitzeln. Insgesamt meldeten die Rentnerinnen und Rentner der Polizei acht Fälle. Reingefallen ist auf diese miese Masche glücklicherweise niemand.

Aber nicht nur falsche Polizeibeamte waren gestern auf Beutezug. Perfide Geschichten gibt es mittlerweile wie Sand am Meer.

Gegen 14:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines 79 Jahre alten Mannes auf der Müller-Breslau-Straße in Rüttenscheid. Drei Männer gaben sich als Altwarenhändler aus. Zwei von ihnen lenkten den Senior so ab, dass der Dritte in die Wohnung gelangte. Dort machte er sich die Taschen mit Schmuck für mehrere tausend Euro voll. Die Bande entkam mit der Beute in Richtung Paulinenstraße.

Ein Täter ist zirka zwischen 30 und 40 Jahre alt und ungefähr 1,8 Meter groß. Er sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer hellgrünen Filzjacke. Der Zweite ist ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt und sprach akzentfrei Deutsch. Er hatte eine braune Schirmmütze auf und trug eine dunkle Umhängetasche sowie eine blaue Jeans. Der Dritte im Bunde ist zirka 1,6 bis 1,7 Meter groß und hat dunkle Haare. Es soll sich um einen Südländer gehandelt haben.

In Vogelheim waren angebliche Wasserwerker auf der Hafenstraße unterwegs. Sie erbeuteten Geld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Gegen 10:30 Uhr stand ein Mann vor der Tür einer 86-Jährigen. Angeblich müsse er die Wasserleitung im Bad kontrollieren. Die Seniorin begleitete den Unbekannten. Nach wenigen Minuten verließ er die Wohnung wieder. Die ältere Dame war geschockt, als sie feststellte, dass in anderen Räumen ihre Wertgegenstände nicht mehr da waren. Offenbar gelangte ein Mittäter unbemerkt in ihre Wohnung und steckte alles ein, was er in der Kürze der Zeit in den Räumen fand. Nach Angaben der Frau war der Täter im Bad zirka 1,7 Meter groß. Bekleidet war er unter anderem mit einem Hemd.

In der Nähe der Keplerstraße in Holsterhausen hatten es Kriminelle auf Geld und Schmuck einer 78-jährigen Frau abgesehen. Zwei Männer schellten gegen 14:30 Uhr bei ihr an. Sie seien angeblich von einer Fernsehfirma und müssten das Empfangsgerät kontrollieren. Die Seniorin war zum Glück auf Zack. Da kein Termin vereinbart worden war, zeigte sie den Unbekannten die kalte Schulter. Die mussten so unverrichteter Dinge abziehen. Draußen stiegen sie in ein silbernes Auto ein und verschwanden mit zwei weiteren Insassen. Die Mieterin hat in allen Belangen goldrichtig reagiert.

Die Täter vor der Tür beschrieb sie wie folgt: Beide hatten ein südländisches Aussehen, sind zirka 40 Jahre alt und um die 1,7 Meter groß. Sie haben stabile Figuren, waren mit weißen Hemden und dunklen Hosen bekleidet.

Die Kriminalpolizei Essen/Mülheim sucht in allen genannten Fällen mögliche Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

