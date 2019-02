Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Aufmerksamer Anwohner bemerkt Kennzeichendiebstahl - Polizei nimmt drei Personen vorläufig fest

Essen (ots)

45473 MH-Altstadt: Ein aufmerksamer Anwohner des Schürenkamp beobachtete gestern Abend (Dienstag, 19. Februar) gegen 22:35 Uhr zwei ihm unbekannte Männer, die an dem Fahrzeug eines Nachbarn die Kennzeichen abmontierten. Blitzartig schaltete der Mülheimer sein Küchenlicht aus, um die verdächtigen Männer unbemerkt beobachten zu können. Nachdem die beiden dunkel gekleideten Männer erfolgreich die Kennzeichen abgeschraubt hatten, begaben sie sich in Richtung eines roten Ford Focus. Der Mülheimer folgte den Männern, notierte sich das Kennzeichen und die Fluchtrichtung, die er daraufhin der Leitstelle der Polizei mitteilte. Die sofort alarmierten Streifenteams der Polizei Mülheim fahndeten im Nahbereich des Schürenkamps. Sie entdeckten das Fahrzeug auf einem Tankstellengelände an der Aktienstraße. Dabei stellten sie fest, dass die zuvor entwendeten Kennzeichen nun an dem besagten Ford mit Gummibändern montiert waren. Die drei georgischen Insassen (26/27/33) konnten durch die Beamten angehalten und kontrolliert werden. Zwei der drei Männer sind bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich aufgefallen. Sie konnten keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten zudem Einbruchswerkzeug sowie Handschuhe. Sie wurden vorläufig festgenommen, durften heute Morgen nach ihrer Vernehmung durch die Kriminalpolizei und der Zahlung einer Sicherheitsleistung die Polizeiwache wieder verlassen. (ChWi)

