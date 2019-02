Polizei Essen

POL-E: Festnahme nach Bandendiebstahl in Einkaufszentrum - drei Verdächtige flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45472 MH.-Mitte: Am Dienstag, 19.02.2019 gegen 16:25 Uhr, kam es zur Meldung eines Ladendiebstahls in einem Einkaufszentrum am Humboldring in Mülheim. Dem örtlichen Ladendetektiv nach, handelte es sich um fünf Personen, darunter zwei Männer und drei Frauen. Auf den Monitoren der Videokameras fielen ihm zunächst zwei Männer auf, die in den Umkleidekabinen mehrere Jacken anprobierten. Wenig später stießen drei Frauen zu ihnen und verstauten die Jacken der Männer in zwei mitgeführten Taschen. Bei diesen handelte es sich um präparierte Taschen, mit denen es den Tatverdächtigen möglich war die Sicherheitsvorkehrungen im geschädigten Warenhaus zu umgehen. Nachdem das Diebesgut verstaut war, habe sich die Gruppe über das Parkdeck des Einkaufszentrums unbemerkt entfernen können. Wenig später traf ein zweiter Ladendetektiv in der Einkaufspassage auf zwei der beteiligten Frauen, bei denen es sich um vermutlich Mutter (40) und Tochter (13) handelte. Bei der Mutter konnte das Diebesgut in den beiden mitgeführten Taschen sichergestellt werden. Die drei anderen mutmaßlichen Diebe konnte der Ladendetektiv an einer Tankstelle ausfindig machen und wie folgt beschreiben: Person 1 (m): kurze braune Haare, schwarze Jacke, weißes Shirt, helle Jeans, rechte Hand in weißem Verband/Gips, osteuropäisches Erscheinungsbild Person 2 (m): Schwarze Haare, seitlich kurz, dunkle Jacke, rotes Shirt, blaue Jeans, südländisches Erscheinungsbild Person 3 (w): hellblond gefärbte Haare, Ponyhaarschnitt, schwarzer Pullover mit Aufdruck, blaue Jeans Die Tatverdächtigen seien wohl gemeinsam zu fünft aus Essen in einem schwarzen Mercedes angekommen. Die Ermittlungen hierzu laufen noch. Die Polizei Essen fragt: Wer kann weitere Angaben zu einer oder mehreren der beschriebenen Personen machen? Konnten Zeugen die Gruppe in der Nähe eines schwarzen Mercedes sehen und sich das Kennzeichen merken? Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AL

