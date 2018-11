POL-E: Essen: Polizisten nehmen mutmaßliche Imbiss-Einbrecher vorläufig fest - Dank Hinweis eines aufmerksamen Anwohners

Essen (ots) - 45357 E-Borbeck:

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Anwohners, nahmen Polizisten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23. November) im Essener Stadtteil Borbeck mutmaßliche Imbiss-Einbrecher vorläufig fest.

Gegen 2 Uhr machte ein Borbecker drei verdächtige Personen im Bereich der Donnerstraße/Ecke Prosperstraße aus. Sobald sich Fahrzeuge dem Trio näherten, duckten sich die Unbekannten ab. Dem 37-Jährigen kam es dubios vor. Aus gutem Grund informierte er sofort die Polizei.

Auch einen zivilen Streifenwagen setzte die Leitstelle ein. Prompt spürten die Beamten in bürgerlicher Kleidung in der Nähe einen Mann (20) auf, der offensichtlich Schmiere stand. Als dieser die Polizisten sah, pfiff er leise. Es scheint naheliegend zu sein, dass dieser seine Komplizen warnte.

Fast zeitgleich entdeckten die Polizisten zwei weitere Tatverdächtige im Alter von jeweils 18 Jahren, die sich hinter einem Zaun, am Fenster der dortigen Pommes-Bude, scheinbar zu schaffen machten.

Die drei jungen Männer ließen sich widerstandlos festnehmen. Mögliches Einbruchswerkzeug in Form einer Metallleiste stellte die Streife sicher. Es ist zu vermuten, dass die Bande nicht in das Gebäude gelangte, weil der Zeuge die Polizei rechtzeitig an den Start brachte.

Nach Feststellung der Personalien und erkennungsdienstlicher Behandlung waren die drei Essener wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen und das damit verbundene Strafverfahren läuft nach wie vor gegen sie weiter. / MUe.

