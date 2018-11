POL-E: Essen: Streifenwagenbesatzung verfolgt Rollerfahrer und Sozius - zwei vorläufige Festnahmen

Essen (ots) - 45309 E-Schonnebeck: In der Nacht zu Donnerstag (22. November) beabsichtigte ein Streifenwagenteam einen Rollerfahrer und seinen Sozius anzuhalten, da dieser vor dem Streifenwagen in Schlangenlinien fuhr. Gegen 00:55 Uhr schalteten die Beamten diverse Anhaltezeichen ein, um den Fahrer auf seinem Roller zu stoppen. Trotz der eingeschalteten Signale versuchte der Rollerfahrer, vor der Polizei zu fliehen. Nach einer kurzen Verfolgung fuhr der Rollerfahrer auf der Portendieckstraße auf den dortigen Gehweg. Als er auf Höhe des Schetters Busch wieder auf die Straße zurück fahren wollte, kollidierte er mit dem auf gleicher Höhe fahrenden Streifenwagen. Dieser wurde leicht beschädigt. Sowohl der Fahrer als auch der Sozius (34) stürzten bei dem Zusammenstoß. Während der Fahrer den Roller aufstellte und seine Fahrt fortsetzte, ließ er den Sozius zurück, der kurzfristig zu Fuß flüchtete. Ihn schnappten die Polizeibeamten nach kurzer Nacheile. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen nach dem Fahrer des Rollers erhärtete sich der Verdacht gegen einen 37- Jährigen. Dieser konnte mit dem Roller im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte aus Gelsenkirchen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei ermittelt derzeit, ob das Kraftrad gestohlen wurde. Zudem besteht der Verdacht, dass die beiden Geflohenen nicht fahrtüchtig gewesen sind. Nach einer Blutprobe durften die beiden die Wachen verlassen. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

