POL-E: Mülheim an der Ruhr: Zeugensuche nach Unfallflucht - Wer kann Angaben zum Verkehrsunfall machen?

Essen (ots) - 45468 MH-Altstadt: Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz an der Kreuzstraße, Ecke Kuhlenstraße sucht der Ermittler des Verkehrskommissariats nach Zeugen. Am Dienstagmorgen, 21. November gegen 8:45 Uhr erhielt ein Streifenteam der Mülheimer Polizei den Auftrag, eine Verkehrsunfallflucht aufzunehmen. Eine Fahrzeughalterin (56) stellte an ihrem geparkten Fahrzeug erhebliche Schäden an ihrem Heckstoßfänger und gebrochene Plastikteile rund um ihr Fahrzeug fest. Ein weiteres dort geparktes Fahrzeug wies ebenfalls erhebliche Schäden vor. Bei der genaueren Betrachtung der Unfallörtlichkeit entdeckten die Beamten einen blauen Opel Zafira, dessen frische Spuren mit den Schäden an den beiden geparkten Fahrzeugen korrespondieren. Noch ist unklar, wann es zu dem Unfall gekommen ist. Eine Zeugin (70) vernahm am Montagabend zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr einen lauten Knall. Möglicherweise handelt es sich hierbei um die Unfallzeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Personen gesehen haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 4 zu melden. (ChWi)

