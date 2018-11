POL-E: Essen: Angriff auf Taxi - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen: Gestern Abend (21. November) gegen 21.40 Uhr kam es auf der Eickwinkelstraße zu einem Angriff auf ein Taxi. Vier junge Männer (17,19,19,21) stiegen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof zu einem 49- jährigen Taxifahrer ins Auto. Der Taxifahrer sollte die Gruppe nach Essen zur Eickwinkelstraße bringen. Dort angekommen, verließen sie kurzzeitig das Taxi, äußerten aber, dass der Fahrer bitte warten solle und sie gleich zurückkehren würden. Kurze Zeit später kamen die Vier zurück und zwar dicht gefolgt von einer zirka achtköpfigen Personengruppe. Die jungen Männer flüchteten sich ins Taxi und wiesen den Fahrer an, sofort loszufahren. Plötzlich schlug die Verfolgergruppe mit Gegenständen, möglicherweise Eisenstangen, auf das Taxi ein. Beim Anfahren warf noch eine unbekannte Person eine Art "Poller" auf die Frontscheibe des Fahrzeugs. Der Fahrer brachte sich und seine Mitfahrer zu einer nahegelegenen Tankstelle in Sicherheit und informierte die Polizei. Es wurde niemand verletzt. An dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Die Polizei fahndete nach den Tätern und kontrollierte im Umfeld mehrere Personen und Fahrzeuge. Bislang sind die Hintergründe dieses Angriffs jedoch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

