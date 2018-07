POL-E: Essen: Kind macht im Krankenhaus Angaben zu Verkehrsunfall am Berliner Platz - Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht?

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Ein Kind machte Ärzten gegenüber im Krankenhaus Angaben zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Während der Behandlung seiner leichten Verletzungen gab ein 11-jähriger Junge gestern (3. Juli) an, zuvor von einem Auto angefahren worden zu sein.

Genaue Angaben zum Unfallort konnte das Kind den alarmierten Polizisten gegenüber nicht machen. Vermutlich ist der Junge gegen 9:30 Uhr vom Einkaufszentrum Limbecker Platz über den Kreisverkehr in Richtung Altendorfer Straße gelaufen. Er gibt an, dass er auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst wurde. Der etwa 40-50 Jahre alte Fahrer mit Haarkranz und weißem Shirt mit Blumenaufdruck sei ausgestiegen und habe den Jungen nach seinem Befinden gefragt. Als dieser angab, dass alles in Ordnung sei, habe der silberne Kleinwagen mit Deutschlandfahne, vermutlich VW, seine Fahrt fortgesetzt.

Der zuständige Ermittler des Verkehrskommissariats fragt: Wer hat gestern Morgen einen Verkehrsunfall zwischen Auto und Fußgänger am Berliner Platz beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten silbernen Auto oder dessen Fahrer machen? Etwaige Zeugen, insbesondere der Fahrer des in Rede stehenden Autos werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. (LL)

