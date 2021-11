Polizei Aachen

POL-AC: Bekanntmachung der Aachener Polizei: Das Adventskonzert 2021 wird abgesagt

Aachen/StädteRegion (ots)

Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung kann das Adventskonzert der Polizei Aachen am kommenden Sonntag (28.11.2021) nicht stattfinden. Der gesundheitliche Schutz der Konzertbesucherinnen und -besucher, der Künstlerinnen und Künstler und aller sonstigen Beteiligten hat höchste Priorität. Es ist nicht sicher, ob die Schutzkonzeption zur Durchführung des Konzertes in der aktuellen Dynamik des Pandemiegeschehens am Veranstaltungstag noch ausreicht.

Polizeipräsident Herr Weinspach betont: "Das Wohlergehen und das Vertrauen der Menschen in Aachen und der StädteRegion ist für uns eine große Verpflichtung. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und so müssen wir unser diesjähriges Adventskonzert schweren Herzens absagen. Wir hoffen jedoch, Sie im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen zu können und wünschen Ihnen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit."

Die bereits erworbenen Tickets behalten für ein Konzert im Jahr 2022 ihre Gültigkeit. Für eine trotzdem gewünschte Rückerstattung der Tickets wenden Sie sich bitte an Ihre Vorverkaufsstelle. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbunden mit der Absage des diesjährigen Benefizkonzertes entfallen auch die zahlreichen Spenden für die Aktion "Menschen helfen Menschen". Die Polizei bittet alle Unterstützer, auch in diesem Jahr an die in Not geratenen Menschen zu denken und sie mit einer Spende zu unterstützen. Spendenkonto: Menschen helfen Menschen e.V., Sparkasse Aachen, IBAN DE17390500000000776666. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell