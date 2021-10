Polizei Aachen

POL-AC: Brand in Lagerhalle

Würselen (ots)

Am Freitag (29.10.2021) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 23:15 Uhr zu einem Feuer nach Linden-Neusen gerufen. Ein Gewerbekomplex an der Lindener Straße war, aus bislang ungeklärter Ursache, in Brand geraten. Die Feuerwehr ist zur Stunde mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort. Diese werden durch das THW unterstützt. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Vier Feuerwehrleute erlitten im Zuge der Löscharbeiten leichte Verletzungen.

Durchgeführte Luftmessungen wiesen keine giftigen Gefahrstoffe aus. Für die Dauer des Einsatzes bleibt die Lindener Straße zwischen dem Kreisverkehr an der L 223 und der Kolpingstraße gesperrt. Diese Sperrung wird noch unbestimmte Zeit andauern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (And.)

