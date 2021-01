Polizei Aachen

POL-AC: Polizei hilft Einbrecher auszubrechen

Aachen (ots)

Als wahrer Freund und Helfer entpuppte sich die Aachener Polizei am heutigen Sonntagmorgen, kurz vor 5 Uhr. Anwohner aus der Düppelstraße meldeten über Notruf, dass ein Mann ganz offensichtlich versuche, sich aus seinem Auto zu befreien. Man könne beobachten, wie dessen verzweifelten Versuche das Fahrzeug zu öffnen, allesamt kläglich scheiterten. Angesichts der derzeit eisigen Temperaturen eilten dann auch umgehend Einsatzkräfte vom Aachener Polizeipräsidium dem Eingeschlossenen zu Hilfe.

Am Fahrzeug eingetroffen, fanden die Beamten allerdings nicht nur den Eingesperrten sondern auch ein aufgebrochenes Türschloss an dem Pkw vor. Und so wurde aus dem Hilfsbedürftigen ganz spontan ein Einbrecher. Zwanzig Minuten brauchten die Polizisten um Hilfe-zur-Selbsthilfe zu leisten. Erst dann gelang es, den Herrn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Auf der Straße stellte man dann fest, dass es einen alten Bekannten getroffen hatte: der 52jähre Spanier ist den Bekannten hinlänglich bekannt. Natürlich handelte es sich nicht um seinen Wagen. Er wurde daher wieder eingesperrt - jetzt allerdings in eine warme Polizeizelle. (And.)

