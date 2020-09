Polizei Aachen

POL-AC: Kein Dank für besorgte Retter

Stolberg (ots)

Am Kelmesberg in Stolberg-Büsbach sorgte ein Mann für einen größeren Polizeieinsatz. Der 31jährige hatte sich seit Tagen nicht bei Freunden und Bekannten gemeldet, so dass diese besorgt Polizei und Feuererwehr alarmierten. Da der Mann auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte, entschieden sich die Rettungskräfte vorsorglich in der Wohnung nachzusehen. Als man allerdings die Wohnungstüre geöffnet hatte, musste man feststellen, dass der Stolberger dahinter eine Barrikade aus diversen Einrichtungsgegenständen errichtet hatte. Von dort aus stach er mit einem Schraubenzieher in Richtung der Helfer. Er ging dabei derart aggressiv vor, dass man sich zunächst zurückzog, um niemanden zu gefährden. Erst nach Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte gelang es schließlich den Mann zu überwältigen. Zum Glück für alle wurde bei dem Einsatz niemand ernsthaft verletzt. Der Verursacher wurde einer Fachklinik zugeführt - ihn erwartet ein Strafverfahren. (And.)

