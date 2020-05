Polizei Aachen

POL-AC: Dreiste Diebe stehlen Zigarettenautomaten

Würselen (ots)

Sonntagmorgen (10.05.2020) gegen 6.15 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen, wie zwei unbekannte Täter einen kompletten Zigarettenautomaten in der Bardenberger Straße entwendeten. Mit einem Hebelwerkzeug brachen sie den Automaten aus seiner Wandhalterung an einem Mehrfamilienhaus und luden ihn in den Kofferraum ihres Autos. Danach fuhren sie in Richtung Aachener Straße davon. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Ein auf dem Fluchtfahrzeug montiertes und abgelesenes Kennzeichen stellte sich bei der Überprüfung als gestohlen heraus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

